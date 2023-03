Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ancora in gol col Belgio dopo la tripletta contro la Svezia. Tutti i dettagli

Il Belgio, dopo aver battuto la Svezia nella gara inaugurale delle qualificazioni ad Euro 2024, sta affrontando la Germania in amichevole.

La sqwiadra di Domenico Tedesco, nuovo ct della nazionale, si è portato subito in vantaggio con Romelu Lukaku. Dopo la tripletta alla Svezia, salgono quindi a quattro i gol dell’attaccante dell’Inter in pochi giorni. Quelli realizzati in nerazzurro sono invece solo 5.

