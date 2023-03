Le parole di André Onana, portiere dell’Inter, sui prossimi impegni della squadra nerazzurra nelle varie competizioni

Andrè Onana, portiere dell’Inter, si è raccontato ai microfoni di Sportmediaset.

PAROLE – «Bisogna giocare sempre senza paura. Se c’è la paura è meglio non scendere in campo. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica. Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni. Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato – aggiunge ancora Onana -. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere. Voglio vincere tutto».

L’articolo Inter, Onana: «Non abbiamo paura, in Europa devono rispettarci» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG