Sono queste le parole di Romelu Lukaku, l’attaccante dell’Inter parla su Sky Sport, del suo futuro ecco cosa dice.

Ecco le parole di Romelu Lukaku, il belga dell’Inter parla così a Sky Sport del suo futuro: “Sono rimasto sorpreso, pensavo fossero ancora arrabbiati, ma penso che tanti sappiano che io ho sempre avuto l’Inter nel cuore, anche se sono andato via. Ho parlato con i miei compagni e con la società, spiegando loro i motivi per i quali ero andato via. Sono tornato e voglio restare anche in futuro: questo vuol dire che per me l’Inter è tutto. Tutti lo sanno. Ora io e la squadra dobbiamo portare il club al successo e poi parleremo.“

Conclude così: “La gente sa quello che voglio: adesso devo fare il necessario per far vincere l’Inter, poi vedremo. Chiudere la carriera qui? Mi piacerebbe, è normale: però poi devo tornare all’Anderlecht. Questa è la mia idea. Io sto bene all’Inter, c’è ambizione di continuare a crescere: voglio rimanere qui e fare le cose per bene. Poi parliamo col Chelsea e speriamo di trovare una soluzione. Ai tifosi dico che spero che passeremo sei mesi belli: grazie per l’amore, i primi mesi sono stati difficili ma adesso andiamo fino alla fine. Forza Inter.“

