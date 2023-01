L’ex portiere del Catania e del Napoli, parla della gara scudetto a Ottochannel dove cita oltre il Napoli anche il Milan.

Ecco le parole di Gennaro Iezzo, l’ex portiere del Napoli e del Catania parla della corsa scudetto a Ottochannel citando il Milan: “La pausa lascia al Napoli solo certezze, ha un rendimento e un gioco riconoscibile, sta facendo proseliti in Europa, ha offerto prove importanti sia in Serie A che in Champions. La rivale principale? Per me è l’Inter, per struttura di squadra e potenzialità. Il Milan lo vedo più titubante e meno affamato dello scorso anno, è una squadra meno equilibrata del Napoli.“

Queste invece sono le parole di Seedorf su Leao: “Rafael al Mondiale ha giocato poco, sarà carico. Io sarei contento se continuasse con il Milan, sarebbe una scelta corretta. Deve ancora migliorare e, se andasse via, rischierebbe di ridurre i margini di crescita. I soldi arriveranno… e saranno abbondanti.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG