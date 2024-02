L’Inter si appresta ad affrontare gli ultimi ostacoli prima del sogno seconda stella: cosa può complicare la corsa scudetto dei nerazzurri?

Calciomercato.com ha analizzato il cammino che attende l’Inter di Simone Inzaghi da qui alla fine della stagione:

OSTACOLI – «Il piccolo barlume di fede e l’ultimo ostacolo per i nerazzurri in chiave seconda stella è dato dal fatto che negli ultimi due anni i mesi di febbraio e marzo sono stati i peggiori per Inzaghi e i suoi, come confermato dai dati horror del 2021/2022 e del 2022/2023, quando in ben due stagioni è riuscito a racimolare la miseria di 14 punti in 120 giorni».

L'articolo Inter, l'ultimo ostacolo per lo scudetto: cosa può complicare la corsa proviene da Inter News 24.

