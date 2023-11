Giuseppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato di vari temi ospite dello Sport Industry Talk del Corriere della Sera

OBIETTIVI – «Seconda stella e pareggio di bilancio sono raggiungibili? Chi più spende più vince non è un’equazione sicura. Il concetto che esalto è la competenza. Attraverso questa puoi ovviare alle difficoltà finanziarie. Il calcio è gioco ma anche attività d’impresa. Servono manager. Italo Allodi diceva che il calcio è l’unico mondo in cui un muratore può diventare architetto. Io invece lotto per valorizzare la competenza che ognuno può esprimere. Meglio un’altra finale di Champions o la seconda stella Bella domanda. La seconda stella rimarrebbe, ma tiriamo una monetina e vediamo cosa viene tra le due. Magari la finale se vinta Certamente…».

