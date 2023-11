Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a RCS Sport Industry Talk di vari temi tra cui il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a RCS Sport Industry Talk di vari temi tra cui il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

PAROLE – «Non dimentico che senza la penalizzazione della Juventus non saremmo lì a giocare questa sera contro il Borussia Dortmund. Ritorno Ibrahimovic? Spetta a lui decidere cosa fare, è un terreno su cui abbiamo le braccia aperte. Non parlo mai di aspetto tecnico, ma soffro per questa serie di infortuni che ci funesta: il problema non è su quante partite facciamo, ma il numero delle partite che vedo in crescita, c’è competizione tra Fifa e Uefa ad organizzare manifestazioni, il risultato netto è che giocheremo più partite di quanto giochiamo oggi».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG