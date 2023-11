Diego Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato a Marca in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid

PAROLE – «Una squadra con tanta voglia ed energia. Abbiamo battuto l’Atalanta e visto già qualcosa del Napoli della passata stagione. Stiamo iniziando un cammino per lottare per le prime posizioni. Vogliamo fare una grande partita a Madrid. Abbiamo fatto qualcosa di storico. E la mente gioca un ruolo fondamentale nel potersi rilassare o credere che sia tutto facile. Le squadre poi prima affrontavano un Napoli “aspirante”, ora uno campione. Ma siamo sulla strada giusta. Se segnare al Bernabeu sarebbe speciale? Sì, soprattutto per l’importanza della partita. Non lo vedo però come un sogno particolare, come sarebbe per esempio un gol in finale di Champions League. Segnare al Bernabeu è un obiettivo della mia carriera, per dimostrare a me stesso e alla squadra che siamo una delle migliori squadre d’Europa. Favorite per la Champions? Le solite… Oltre al Real, il City è una squadra che entusiasma. Proveremo anche noi ad essere lì fra quelle».

