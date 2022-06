Il direttore generale dell’Inter, Giuseppe Marotta parla apertamente di calcio mercato e di come voglia concluderlo entro questo mese.

Parla l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta in merito a questo calcio mercato: “Fatto il primo passo completo per portare Dybala all’Inter? Stiamo lavorando al fine di allestire una squadra competitiva come merita l’Inter, il lavoro mio di ausilio e Baccin verte a proprio a concludere tutto nel mese di giugno per mettere a disposizione di Inzaghi la migliore squadra possibile, sempre nel rispetto di quel concetto di sostenibilità che dobbiamo sempre tenere a mente.“

IM_Paulo_Dybala

Il mercato in entrata dei nerazzurri si compone di Mkhitaryan trattativa già finita con il giocatore che arriverà a parametro zero. Con Dybala si continua a trattare ma sembra spianata la strada per l’arrivo in nerazzurro. Vicine le chiusure per Bellanova e Asllani. Stesso discorso per Bremer, ma qui parliamo del maggior esborso economico come cartellino, toccherà attendere un po’. Se dovesse essere ceduto Lautaro Martinez, non è per niente da escludere il ritorno di Lukaku dal Chelsea.

