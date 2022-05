In un racconto di Dazn, il direttore sportivo dell’Inter, Marotta afferma di averci provato con Allegri come allenatore.

Marotta si confessa nel corso di un racconto di Dazn chiamato “Marotta Masterclass”, queste le sue parole su quando ha provato a portare Allegri all’Inter: “Un contatto con Allegri? Sì, devo dire la verità, è stato fatto. Anche perché non immaginavamo che ci fosse la disponibilità di Simone Inzaghi. Quindi Allegri l’abbiamo contattato perché in quel momento era libero e rappresentava sicuramente un profilo interessante”.

L’arrivo di Simone Inzaghi: “Inzaghi l’abbiamo chiamato non sapendo che era a cena, però l’abbiamo chiamato in quel momento, Simone chiaramente era un po’ imbarazzato.”

Aggiunge Marotta: “Gli abbiamo dato il tempo di concludere la cena e devo dire in questo caso la tempestività e l’intuizione da parte di Piero Ausilio e mia è stata quella che ci ha portato poi a prendere una decisione e a fargli sottoscrivere un accordo velocissimamente nel rispetto comunque di un dirigente, di un presidente come Lotito che sicuramente non l’ha inteso come sgarbo.” Conclude il dirigente dell’Inter.

