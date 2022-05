Sale la febbre scudetto nello scontro Sassuolo e Milan, basta un solo punto ai rossoneri per diventare campioni d’Italia.

Sono finiti i biglietti per qualsiasi settore per assistere a Sassuolo–Milan match finale che decreterà lo scudetto in un modo o nell’altro. Ricordiamo che alla squadra rossonera basta un solo punto, quindi due risultati a disposizione su tre.

Ecco il comunicato del Sassuolo: “In merito alla gara Sassuolo–Milan, 38^ giornata di Serie A TIM, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera.“

Maglia Milan 2022

Aggiunge la nota: “Rimane disponibilità solamente nel settore di Tribuna Sud, dove è attiva fino alle ore 23 di venerdì 20 Maggio una prelazione dedicata agli abbonati neroverdi del girone di ritorno. Tale prelazione è usufruibile dagli abbonati del Sassuolo ESCLUSIVAMENTE presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio oppure presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia (NO ACQUISTO ONLINE).“

L’avvertenza della società neroverde: “Il club emiliano, inoltre, ricorda che IN TRIBUNA SUD, per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.“

Conclude così il comunicato ufficiale: “Nel caso rimanesse disponibilità al termine della prelazione, i restanti biglietti di Tribuna Sud saranno acquistabili da sabato 21 Maggio ESCLUSIVAMENTE presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio oppure presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia (NO ACQUISTO ONLINE).“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG