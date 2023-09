Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport durante la premiazione del premio gentleman fair play e il premio ricevuto come miglior dirigente

Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato a Sky Sport durante la premiazione del premio gentleman fair play e il premio ricevuto come miglior dirigente. Le sue dichiarazioni:

«Mi aspetto che sia un bellissimo spot per il calcio, per l’Italia. Il derby ha un sapore particolare, è una stracittadina. La cosa bella è il confronto tra tifoserie, colori, che lascia qualcosa che non puoi dimenticare. Mi auguro sia una prestazione lusinghiera da parte nostra, ma siamo a inizio campionato ed è difficile stilare pronostici».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG