Più passano i minuti e più si arricchisce la vicenda legata alla positività di Paul Pogba con la Juve. Secondo quanto riportato da Sportitalia ci sarebbero novità sulle controanalisi.

«Domani il giocatore avrà la conferma di questi test antidoping. Ad ora la richiesta delle controanalisi, non è stata presentata. Continuano a dire che non sarà presentata. Il giocatore ha preso questi integratori, consigliati da un medico amico americano, contenente una sostanza illegale in Italia».

