Il dirigente dell’Inter, Giuseppe Marotta parla a Sky dell’opportunità Dybala. Queste le parole dell’ex dirigente bianconero.

Le parole di Marotta: “Dybala rientra tra quei giocatori che ora ora sono sul mercato, essendo svincolato è un’opportunità certamente buona ma non abbiamo avuto nessun contatto. Sicuramente nei prossimi giorni con l’allenatore, Ausilio e Baccin andremo ad analizzare sia ciò che offre il mercato e sia quelli che sono i nostri punti da migliorare e valuteremo tutto.”

L’offerta dei nerazzurri per il numero diez è quella di 7 milioni per tre anni. L’agente Antun è favorevole all’offerta e tocca a Paulo Dybala scegliere cosa fare con l’offerta del club di Milano. Oltre l’Inter offerte da parte della Roma come confermato da Totti ed in Inghilterra con il Tottenham di Paratici con Conte in panchina e l’Arsenal.

