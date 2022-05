Carnevali prima della partita contro il Milan, parla di Berardi e del calciomercato, queste le parole del dirigente del Sassuolo.

Il dirigente del Sassuolo, Giovanni Carnevali parla a Dazn prima del match contro il Milan di Berardi e del mercato in generale.

Queste le sue parole: “Mi avevano chiesto quale giocatore avrei preso dal Milan e ho risposto Leao, che giocherebbe in qualsiasi squadra perché è un campione. Noi i nostri ce li teniamo stretti, vogliamo una squadra competitiva, se non ci saranno opportunità importanti sarà difficile che vadano via. Vedremo cosa succederà.“

IM_Berardi_Domenico_2

Parlando proprio di Domenico Berardi: “Berardi? Ne abbiamo parlato tempo fa non solo con il Milan, ma anche con altre squadre. E’ ancora presto.“

Conclude parlando di Marotta: “E’ un amico, ci sentiamo spesso ma in questa settimana abbiamo preferito evitare. Siamo tutti dei professionisti che cerchiamo di fare sempre del nostro meglio.” Conclude così il dirigente neroverde.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG