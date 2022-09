L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato dell’attuale situazione in casa nerazzurra: le sue dichiarazioni

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando nel quadro completo il momento delicato dell’Inter di mister Simone Inzaghi.

LUKAKU – «Non bisogna mai poggiare le aspettative sul singolo ma sulla squadra, Romelu è forte ma ha sostituti altrettanto forti. Siamo in un momento in cui le cose non ci gira bene».

SCUDETTO – «La seconda stella sarebbe un sogno che può essere realizzabile, dobbiamo crederci fino in fondo e sapere che abbiamo a che fare con una griglia di avversarie forti. Ma noi dovremo fare il nostro dovere fino alla fine».

CONTINUA SU INTERNEWS24

The post Inter, Marotta: «Inzaghi non a rischio. Scudetto? Ci crediamo» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG