Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato prima del calcio d’inizio del match contro il Ludogorets: le dichiarazioni

Tiago Pinto ha parlato a Sky Sport prima di Ludogorets-Roma.

LE PAROLE – «Tirana è stato un momento importante per tutti noi, ma ormai è passato. Oggi la partita comincia 0-0 ed è la prima di un percorso in cui vogliamo andare il più lontano possibile. Però deve cominciare bene oggi. A Udine è stata pesante, ma non possiamo essere distrutti quando perdiamo perchè non c’è tempo. È stata una giornata pesante, ogi siamo qui per vincere. Inserire sette giocatori nuovi è sempre un processo in un gruppo forte, ma il mister saprà gestire la situazione».

L’articolo Roma, Tiago Pinto: «Non c’è tempo per distruggersi per Udine» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG