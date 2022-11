Sono queste le parole di Beppe Marotta dirigente dell’Inter che ha parlato a DAZN prima della partita contro la Juventus.

Ecco le parole di Beppe Marotta, dirigente dell’Inter che ha discusso a DAZN qualche minuto prima della partita, le parole: “Come noi, quotidianamente. L’esperienza è un valore importante anche per gli allenatori, Simone è giovane anche se ha avuto un’esperienza importante con la Lazio. Arriva con grandi credenziali, sta rispettando il nostro obiettivo e siamo contenti. Poi si può migliorare di giorno in giorno, lui ci ha fatto superare il girone di Champions e poi stiamo migliorando in campionato. Siamo contenti.“

Conclude parlando delle parole di Allegri che vedono i nerazzurri favoriti: “La sfera psicologica ha un’evidenza notevole nei risultati di una squadra. Abbiamo vinto lo Scudetto due anni fa, quindi le valutazioni sono estremamente positive. Poi lui è esperto, è chiaro che voglia metterci tensione, ma dandoci i favori del pronostico può dare al suo interno stimoli superiori. Fa parte del gioco e non ci deve condizionare. Giochiamo contro una grandissima squadra, che partiva coi favori del pronostico e che è in difficoltà come lo siamo stati noi.“

