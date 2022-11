Felipe Anderson, attaccante della Lazio, ha parlato dopo la vittoria nel derby contro la Roma decisa da una sua rete

Felipe Anderson ha parlato a Dazn dopo Roma-Lazio.

MAGLIA – «Questo derby è da ricordare, sono senza voce ma ne vale la pena. Ogni derby fa parte della storia del calcio in Italia quindi devo tenere questa maglia».

IMMOBILE – «Ora è uno sbaglio pensare che sia tutto ok senza gli assenti, ci hanno caricato. Ciro è stato con noi fino alla fine, il percorso è molto lungo. Dobbiamo aspettarli. Siamo forti. Lui è un leader, io sto giocando nel suo ruolo e mi ha dato un pò di consigli, non dico quali. Lui è un maestro e ci ha caricato molto. Speriamo torni prima possibile ma fino a che gioco io non svelerò i suoi segreti».

