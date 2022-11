Luca Serafini parla a MilanTV dell’arbitraggio di Fabbri nel match vinto dal Milan contro lo Spezia proprio ieri sera.

Ecco le parole di Luca Serafini a MilanTV che analizza l’arbitraggio di Fabbri nella sfida di ieri sera tra il Milan vittorioso contro lo Spezia: “Fabbri si è fatto scappare di mano la gara, non ha avuto autorevolezza e non c’è stata coerenza tra un’azione e l’altra. Col Milan in questi anni sto vedendo cose singolari, cioè che poi non vedo su altri campi: la mano sulla spalla di Tomori col Chelsea, il gol annullato con lo Spezia l’anno scorso, questa partita che era un tiro al bersaglio ed è finita quasi in rissa.”

Alla Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando parla così: “Il Napoli ora ha sei punti di vantaggio sulla seconda, il Milan, che si è salvato dallo Spezia solo grazie a un fenomenale gol di Giroud allo scadere. Le partite con lo Spezia danno sempre a Pioli guai enormi, stavolta a complicargli la vita ci si è messa pure la prodezza di Daniel Maldini.“

