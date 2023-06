Le parole di Beppe Marotta, ad dell’Inter, prima del calcio d’inizio della finale di Champions League contro il Manchester City

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida tra l’Inter e il Manchester City, finale di Champions League. Di seguito le sue parole.

FINALE – «L’Inter ha un palmares e una storia piena di successi: è la sesta finale della sua storia, arrivare su questo palcoscenico deve essere uno degli obiettivi della squadra, così come per altri grandi club. L’ambizione sportiva non deve essere confusa con l’arroganza e la presunzione, ma nello sport bisogna essere ambiziosi e avere l’asticella sempre molto alta e questo ci ha permesso di essere qua da attori principali».

TIFOSI – «Sicuramente i tifosi sono una componenete indispensabile per ogni club. Sono il vero patrimonio che accompagnano i protagonisti, i calciatori, nella loro missione. Ci riempie di orgoglio averne tanti a Istanbul e tanti a San Siro: questo dimostra come il popolo interista segua e stia vicino ai propri beniamini».

GAP ECONOMICO CON IL CITY – «Il rapporto con i loro dirigenti è ottimo. Devo dire che chiaramente noi abbiamo fatto di ogni necessità virtù, quindi questo va scritto in merito di tutta l’area tecnica che ha allestito questa rosa mettendola a disposizione di un bravo allenatore che si è consolidato e ha fatto esperienza nel suo periodo interista ed è ancora in crescita. Tutto questo ci ha portato ad essere protagonisti contro una corazzata, sicuramente sì, perchè se consideriamo i soldi spesi per allestire questa rosa, ma nello sport vale il detto che chi più spende non sempre vince e noi vogliamo giocarcela fino in fondo».

