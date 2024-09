Il difensore olandese non ha ancora rinnovato il contratto con la sua squadra attuale anche se in realtà non risponderebbe ai parametri di Oaktree.

Nel panorama calcistico mondiale, poche strategie di mercato suscitano interesse e speculazioni quanto quella delle trasferimenti a costo zero. E quando queste trattative riguardano giocatori del calibro di Virgil van Dijk, la notizia fa rapidamente il giro del mondo. Il difensore olandese, riconosciuto come uno dei baluardi più affidabili a livello internazionale, sembra essere sul punto di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, questa volta lontano dal Liverpool, con l’Inter che si profilerebbe all’orizzonte come una delle possibili destinazioni.

La svolta

Capitano del Liverpool e colonna della difesa, l’olandese ha attraversato momenti indimenticabili con la maglia dei Reds, culminati in trionfi che hanno arricchito la storia del club inglese. Tuttavia, alla soglia dei 33 anni e con un contratto in scadenza nel giugno 2025, sembra essere arrivato per lui il momento di un cambiamento. Le voci di un suo addio a Liverpool, amplificate dalla recente separazione dal suo mentore Jurgen Klopp, gettano le basi per una nuova avventura.

Jurgen Klopp

L’occasione

L’Inter non si è lasciata sfuggire l’opportunità di inserirsi nella corsa a quello che potrebbe essere definito un trasferimento da sogno; lo riportano alcuni media inglesi. Marotta è conosciuto per aver già sfruttato la formula dei trasferimenti a zero con successo – basti pensare ai vari Mkhitaryan, Zielinski, Calhanoglu e compagnia; è andata di lusso anche con Francesco Acerbi, che parametro zero non è ma che comunque ha avuto un costo piuttosto basso. L’idea di portare Van Dijk a Milano senza oneri di trasferimento rafforza la volontà dell’Inter di cogliere opportunità di mercato vantaggiose.

Come stanno le cose

Nonostante l’entusiasmo, la trattativa per Van Dijk non sarà priva di ostacoli, in particolare sotto l’aspetto economico. Lo stipendio attuale dell’olandese, oltre 11 milioni di euro netti all’anno, rappresenta una cifra significativa che supera le disponibilità finanziarie dell’Inter. In tutto ciò il club milanese non è l’unico interessato all’acquisto del giocatore; altre grandi d’Europa, tra cui club spagnoli e il Bayern Monaco, hanno mostrato interesse, accendendo così una competizione che promette di essere serrata.

