Inter-Milan, Cerruti: «Non sarà una sfida decisiva per lo scudetto» Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il giornalista, Alberto Cerruti, ha presentato il derby tra Inter e Milan.

LE PAROLE- «La prima è relativa al fatto che alla quarta giornata di campionato non si deciderà nulla in chiave scudetto. La seconda, invece, riguarda le condizioni in cui torneranno ad Appiano Gentile e Milanello i tanti nazionali delle due squadre. Perché un conto è partire con Lautaro da una parte e Giroud dall’altra, un altro doverli sostituire dall’inizio o durante la partita e non per scelta tattica. È vero che il Milan ha tremato per i problemi degli altri francesi Maignan, Hernandez e soprattutto Kalulu, mentre l’Inter non sa se potrà disporre di Cuadrado e Sanchez, ma con tutto il rispetto per questi giocatori, i due centravanti titolarissimi hanno un ruolo e un peso diverso, anche a livello psicologico visto il loro momento di forma. Inzaghi fa gli scongiuri pensando al prossimo appuntamento di Lautaro che nella notte italiana sarà in Bolivia con la sua Argentina, impegnata tra l’altro ai 3.600 metri di La Paz. Il capitano nerazzurro raggiungerà i compagni ad Appiano Gentile soltanto giovedì ad appena due giorni dal derby, con la fatica nelle gambe e nella testa per il cambio di fuso orario. In questo caso, però, l’eventuale sostituto di Lautaro nel corso della partita sarebbe Arnautovic si è già inserito con successo nella sua nuova squadra e non vede l’ora di giocare dall’inizio. Un motivo in più per pensare che almeno in attacco l’Inter avrà più alternative del Milan»

