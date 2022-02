Inter-Milan, dove vederla in tv o streaming

Dzeko contro Giroud, Calhanoglu contro Kessié e molto altro ancora. La stracittadina ha sempre un fascino speciale e quest’anno assegna lo scudetto. Un motivo in più per non perdere nemmeno un istante di una gara da dentro o fuori, che può rilanciare il Milan o rafforzare le convinzioni interiste. Inter-Milan, in programma sabato 5 febbraio alle 18:00 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN.

Sarà possibile seguire il match tramite l’app di DAZN su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet. La gara di San Siro si giocherà di fronte a un pubblico di circa 38mila spettatori, il 50% della capienza dell’impianto, in seguito alle restrizioni anti-Covid. Inzaghi e Pioli si affronteranno per la dodicesima volta e il bilancio complessivo vede al momento 4 vittorie per entrambi e 3 pareggi.