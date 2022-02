Inter-Milan, le probabili formazioni

Mancano poco più di 48 ore all’attesissimo derby della Madonnina. Inter e Milan si sfidano per sancire chi ha più possibilità di scudetto. I dubbi di formazione, per entrambe le squadre, riguardano il reparto offensivo. Se l’Inter ritroverà soltanto in serata Alexis Sanchez (in giro per il mondo con il suo Cile), il Milan di Pioli aspetta Ibrahimovic ma punta su Olivier Giroud. Tra i rossoneri, ancora in dubbio Tomori, che ce la sta mettendo tutta per sedersi almeno in panchina. Ecco le scelte dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli.

L’arbitro sarà Guida della sezione AIA di Torre Annunziata. Calcio d’inizio sabato 5 febbraio alle ore 18.