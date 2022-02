Verso il derby, Ibra quasi out, Tomori vuole esserci, Rebic…

Il Milan continua ad allenarsi per preparare il derby contro l’Inter di sabato pomeriggio alle 18 ma non arrivano buone notizie da Milanello. Zlatan Ibrahimovic non ha preso parte alla seduta con il gruppo ma si è limitato a lavorare in palestra: il tendina d’Achille dà ancora problemi il che rende molto difficile anche una sua convocazione.

Fikayo Tomori invece potrebbe farcela ma il suo comunque resta un recupero lampo e quindi rischioso. Il difensore ha svolto una parte di allenamento coi compagni, ma starà allo staff medico ed a Pioli valutarne l’utilizzo; facile una sua convocazione, molto difficile un suo utilizzo dal primo minuto. Per finire un’altra brutta notizia riguarda l’attaccante croato Ante Rebic che ha avuto un riacutizzarsi di un vecchio problema alla caviglia.