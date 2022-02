Vieri: “Rosa del Milan più corta di quella dell’Inter, può incidere”

Il doppio ex Christian Vieri ha provato ad analizzare i temi del derby in anticipo sulla Gazzetta dello Sport. “Possono piacere o no, ma con cinque sostituzioni cambi praticamente mezza squadra: in una partita intensa ed equilibrata come credo sarà questo derby, poter far entrare gente fresca avrà un impatto forse addirittura decisivo. Quasi da studiare a tavolino: i cambi possono diventare una strategia di gioco. Anche di impostazione della partita, ad un certo punto“.

“L’Inter ha la panchina più lunga, non è una gran scoperta: direi lunghissima, e non è un plus da poco per Inzaghi. Una panchina anche di peso: praticamente tutti giocatori di qualità e d’esperienza, che in partite così non conta poco. C’è più di mezzo campionato che parla: l’Inter nel secondo tempo ti cambia le partite, e le va a vincere. Il Milan in questo è più “corto”, quando ha avuto diversi infortuni si è ritrovato un po’ “tirato” e per questo il suo mercato è stato un po’ discusso. Inzaghi in teoria può quasi permettersi di sbagliarli, ma è difficile fare errori quando hai tutti sostituti giusti: se togli Lautaro e metti Sanchez non sbagli mai”.