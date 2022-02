Verso il derby: la probabile formazione dell’Inter

Simone Inzaghi studia la miglior formazione da opporre al Milan nel derby di campionato in programma domani, sabato 5 febbraio, allo stadio San Siro (il fischio d’inizio è fissato alle ore 18). Correa a parte (l’argentino ne avrà per un’altra ventina di giorni), il tecnico nerazzurro può contare su tutti gli effettivi. Inzaghi avrà quindi la possibilità di scegliere l’undici ideale e attingere dalla panchina a gara in corso.

L’Inter può affidarsi alla formazione tipo: Sami Handanovic tra i pali, poi difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni; a centrocampo il quintetto composto da Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella e Perisic, con Dzeko e Lautaro Martinez coppia offensiva. Scalpita anche Alexis Sanchez, ma il cileno dovrebbe restare inizialmente fuori dai titolari.