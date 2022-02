Malinovskyi: “Giocare partite ravvicinate è meglio di allenarsi per tutta la settimana”

Il trequartista dell’Atalanta RuslanMalinovskyi in un’intervista a leovegas.news ha raccontato un po’ sorprendentemente che preferisce giocare molte partite ravvicinate piuttosto che allenarsi per una settimana intera come accaduto nei giorni scorsi. “Meglio giocare ogni tre giorni che fare allenamento tutto la settimana: speriamo di fare molto bene”.

“È un periodo con tante partite (7 in 21 giorni) da preparare bene: bisogna prepararsi e capire cosa vogliamo fare sul campo. L’Europa League è una coppa che non è la Champions ma che ha tante squadre forti, per cui bisogna essere pronti. Speriamo di essere al massimo in tutte le competizioni: l’anno scorso abbiamo perso la Coppa Italia in finale, possiamo fare meglio. Dobbiamo essere solidi, giocare bene e fare risultati, perché senza quelli non si raggiunge niente”.