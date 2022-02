Problemi per Lozano in nazionale, l’infortunio potrebbe essere serio

Non arrivano buone notizie dal Sudamerica per il Napoli: Hirving Lozano durante Messico-Panama che si è giocata stanotte e finita 1-0 per i padroni di casa, è caduto male sul braccio destro capendo fin da subito che si trattava di qualcosa di serio. Il Chucky è stato subito soccorso ed è stato sostituito al 66′; l’esterno rischia due mesi di stop mentre il Napoli ha già diramato il comunicato stampa di seguito.

“In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia”. Non è la prima volta purtroppo che Lozano torna infortunato dalla pausa delle nazionali.