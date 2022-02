La Lazio rilancia per Luiz Felipe

La Lazio rischia seriamente di perdere Luiz Felipe a zero ma non si vuole arrendere senza “lottare”. Il contratto del difensore scade il prossimo giugno ed il rinnovo sembra lontano: il Corriere dello Sport però parla di ottimismo crescente dato da un’offerta al rialzo dei biancocelesti. Tare pare abbia proposto al difensore uno stipendio di 2 milioni di euro, 400 mila euro a stagione in più rispetto alla prima offerta.

Il brasiliano però temporeggia e non risponde, sa che altrove gli offrirebbero di più se si liberasse a zero. Tra l’altro già da questi giorni può negoziare un nuovo contratto da free agent. Ci sono squadre russe e spagnole sulle sue tracce, anche se in Italia si parla tantissimo dell’Inter di Simone Inzaghi, colui che l’ha lanciato nella Lazio e nel grande calcio.