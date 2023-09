Il derby di Milano tra Inter e Milan apre tantissimi scenari oltre alla possibilità di essere una sfida nella sfida e non solo in campo

Dal rettangolo verde passano tutti gli obiettivi dei due club, perché attraverso i risultati si possono ottenere successi per poter entrare nella storia. Zhang e Cardinale vogliono, a modo loro, fare la storia di Inter e Milan perché, quello di quest’anno, può essere l’anno della seconda stella. Un obiettivo importante per suggellare, ancora una volta, il predominio territoriale della città di Milano, ovviamente per quanto riguarda gli scudetti.

Dall’altra parte per Cardinale c’è anche un tabù da sfatare che lo vedere in svantaggio nei derby, soprattutto negli ultimi dove la formazione di Inzaghi ha raccolto quattro vittorie consecutive (tutte nel 2023). Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Inter Milan è anche Zhang contro Cardinale: obiettivo scudetto e tabù da sfatare proviene da Inter News 24.

