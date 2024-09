L’attaccante canadese potrebbe essere uno dei pezzi pregiati del mercato della prossima estate.

Inter, Juventus e non solo si sono trovate unite da un obiettivo comune: l’acquisto di Jonathan David, promettente attaccante canadese del Lille. Tuttavia, le aspettative potrebbero essere destinate a infrangersi contro una clamorosa beffa di mercato.

La concorrenza

Il canadese classe, 2000 e già considerato uno degli attaccanti più promettenti della sua generazione, ha suscitato l’interesse delle due italiane. Nonostante la giovane età, David vanta già una valutazione di mercato considerevole, oscillante tra i 40 e i 50 milioni di euro. Tuttavia, l’attaccante sembrava destinato a lasciare il Lille a parametro zero al termine della prossima stagione, rendendolo un’opportunità ancora più allettante per i due club italiani.

Jonathan David

La minaccia blaugrana

Proprio quando Inter e Juventus si sentivano in una posizione di vantaggio nella corsa a Jonathan David, un colpo di scena ha rischiato di ribaltare completamente la situazione. Il Barcellona è entrato prepotentemente in lizza per l’attaccante canadese. Secondo quanto riportato da El Nacional, David stesso avrebbe manifestato il desiderio di unirsi al club catalano, attratto dalla prospettiva di poter ereditare il ruolo di riferimento offensivo da una leggenda come Robert Lewandowski.

Gli scenari

Nonostante l’interesse del Barcellona, né la Juventus né l’Inter sembrano intenzionate a ritirarsi dalla corsa all’attaccante. I dirigenti di entrambi i club, ben consci dell’enorme talento rappresentato dall’attaccante e del suo potenziale impatto sul campo, hanno intenzione di monitorare attentamente la situazione e, possibilmente, di intervenire per soffiare il giocatore proprio ai blaugrana.

