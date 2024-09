L’allenatore piacentino ha due stagioni per stampare in maniera indelebile il suo nome nella storia del club nerazzurro.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, si proietta verso traguardi che potrebbero inserirlo nel pantheon delle leggende nerazzurre. Dopo aver raggiunto vette significative con la conquista dello Scudetto della seconda stella, il mister ha già fissato nuovi e ambiziosi obiettivi per la stagione in corso, mostrando una fame di vittorie che sembra non conoscere limiti.

Ascesa continua

Il successo in Serie A non sembra essere l’unico traguardo nell’orizzonte di Inzaghi. Forte del recente trionfo, l’allenatore si pone l’obiettivo di raddoppiare il titolo nazionale e, soprattutto, di entrare nella storia del club milanese come il tecnico più titolato della storia.

I precedenti

Nel corso degli anni, solo 4 allenatori interisti hanno saputo conquistare due Scudetti consecutivi, un club esclusivo che vanta personalità del calibro di Helenio Herrera e Roberto Mancini. Inzaghi, consapevole dei fasti del passato, ha di fronte a sé l’occasione di eguagliare e superare questi illustri predecessori. L’attuale tecnico nerazzurro incita la sua squadra a non perdere la fame di successo ricordando come Napoli e Milan non sono riuscite a riconfermarsi dopo la vittoria del campionato.

Un obiettivo ambizioso

Oltre alla possibilità di fare il bis lo Scudetto, Inzaghi mira a un traguardo ancora più prestigioso: diventare l’allenatore con il maggior numero di titoli nella storia dell’Inter, è quanto evidenzia il Corriere dello Sport. Siamo sicuri che l’allenatore non vorrà quindi trascurare Supercoppa italiana, Coppa Italia e, naturalmente, quel sogno chiamato Champions League.

