L’ex Club Brugge sta rispondendo alla grande alle cure e il peggio pare essere passato dopo la frattura della tibia di inizio luglio.

Tajon Buchanan sta bruciando le tappe per quel che riguarda la guarigione dal brutto infortunio accusato in nazionale.

La ricerca del sostituto

A luglio, durante la Coppa America, Tajon Buchanan ha subìto un infortunio serio alla tibia destra, un evento che avrebbe potuto segnare negativamente la sua seconda stagione con l’Inter. Questo tipo di infortuni può spesso costringere le squadre a rivedere le proprie strategie, sia per quel che riguarda il mercato dei trasferimenti sia per la gestione della rosa. I nerazzurri, tuttavia, hanno deciso di non cercare un esterno e di puntare invece su un rinforzo in difesa.

Tajon Buchanan

Cambio di piani

L’Inter infatti ha optato per una soluzione strategica, investendo 6,5 milioni in Tomas Palacios, un difensore preso per fare il braccetto mancino. Il suo arrivo offre una soluzione in più in difesa ma non solo: Carlos Augusto può alternarsi come quinto e come braccetto. Alla luce del recupero veloce di Buchanan, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe tornare in gruppo fra un mese, qualcuno potrebbe obiettare che l’acquisto di Palacios non servisse. Sta a lui e ad Inzaghi smentire questo voci: il difensore è un acquisto comunque futuribile e chissà che l’allenatore non decida di “costruirlo” con perno centrale. In tal caso potrebbe raccogliere l’eredità di uno tra Acerbi e De Vrij.

