L’esterno olandese non ha dato ancora una risposta definitiva al club nerazzurro sul prolungamento.

Le discussioni per il rinnovo di Denzel Dumfries sono uno dei temi caldi del momento in casa Inter. L’olandese, il cui contratto scadrà nel giugno 2025, si trova al centro di trattative importanti per la sua carriera e per i piani futuri del club nerazzurro.

Denzel Justus Dumfries

La situazione

Al momento, l’Inter sta cercando di assicurarsi la permanenza di Dumfries, offrendogli un contratto rinnovato con stipendio da 4 milioni netti a stagione, quasi il doppio rispetto a quello che percepisce attualmente. Le negoziazioni vanno avanti ormai da un anno: la distanza per diversi mesi è stata molto ampia ma si è ridotta molto negli ultimi tempi. Tuttavia, nonostante gli sforzi del club, il futuro del giocatore rimane incerto; lo riporta Tuttosport. La società attende una risposta definitiva dal calciatore e dal suo entourage; una risposta che è attesa entro la fine della pausa dedicata alle partite delle nazionali.

La possibile alternativa

Di fronte all’eventualità che le discussioni con Dumfries non portino ai risultati sperati, l’Inter non si trova impreparata. Il club ha già identificato un possibile sostituto: David Rensch dell’Ajax. Nato nel 2003, il giovane terzino si è distinto come una delle poche note liete nella scorsa stagione del club olandese, facendosi notare per le sue prestazioni; i nerazzurri lo acquisterebbero a costo zero se, come pare, non rinnoverà coi Lancieri.

