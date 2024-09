Il difensore tedesco non sembra voler rinnovare il contratto in scadenza con le aspirine e potrebbe rappresentare un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il calciomercato si è appena concluso ma le voci non si fermano affatto: l’Inter ha bisogno di ridurre l’età media della squadra ed i pensieri vanno specialmente sulla difesa. Il nome di Jonathan Tah, difensore centrale del Bayer Leverkusen, emerge con prepotenza nell’orbita del club nerazzurro in vista della prossima stagione. Tuttavia, l’operazione di mercato che potrebbe portare il tedesco a vestire la maglia nerazzurra è tutt’altro che semplice e su di essa gravano considerazioni importanti.

L’identikit

Tah, che compirà 29 anni a febbraio, potrebbe essere visto al limite delle direttive imposte da Oaktree, il fondo di investimento che ha stretto importanti accordi finanziari con il club milanese. La strategia aziendale e le linee guida relative alla politica degli acquisti giocano, quindi, un ruolo significativo nelle decisioni di mercato, condizionando le scelte su quali talenti puntare per il futuro della squadra.

La concorrenza

Il difensore, oltre ad essere un punto fermo della difesa della squadra di Xabi Alonso, ha catturato l’attenzione del Bayern Monaco; lo riporta Tuttosport. Questa concorrenza rappresenta un ulteriore ostacolo per l’Inter: se i bavaresi decidessero di fare un’offerta al giocatore, i nerazzurri difficilmente potrebbero eguagliarla o superarla. L’Inter comunque quasi sicuramente comprerà un difensore centrale nella prossima estate per sostituire uno tra Acerbi e De Vrij che hanno il contratto in scadenza ed un’età non più giovanissima.

