Emerge un incredibile retroscena di mercato che riguarda il centrocampista sardo che in questi giorni è alle prese con il post operazione alle vie respiratorie.

Nicolò Barella ha preso una decisione importante per la sua salute e di conseguenza per la sua carriera: sottoporsi a un intervento chirurgico per risolvere un problema di sinusite reattiva che lo tormentava da tempo. Questa scelta, calibrata nei tempi, mostra la professionalità del giocatore, pronto a sacrificare la partecipazione a due match con la nazionale italiana (cosa che comunque ha fatto un min imo discutere) per assicurarsi di essere al meglio delle sue condizioni per la stagione con l’Inter. Il calendario compresso delle competizioni ha reso la pausa nazionale un momento opportuno per l’operazione, evitando così di gravare sulle già intense giornate di campionato e impegni internazionali.

Nicolò Barella

Le condizioni del sardo

Il recupero post-operatorio di Barella procede nel migliore dei modi, tanto che è previsto il suo rientro martedì prossimo ad Appiano senza particolari dispositivi di protezione. La tempistica è perfetta per permettere all’ex Cagliari di ritornare in campo e contribuire attivamente alla causa nerazzurra, senza il timore di possibili ripercussioni fisiche legate all’intervento.

Il retroscena

Il rapporto tra Nicolò Barella e l’Inter va oltre la semplice appartenenza a una squadra. La Gazzetta dello Sport riporta che nell’estate del 2023, nonostante l’interesse di club di caratura internazionale come il Manchester City di Guardiola, Barella ha dimostrato una fedeltà e una dedizione incondizionata verso i colori nerazzurri. La sua decisione di restare a San Siro, rifiutando proposte potenzialmente più lucrative, riflette un legame profondo con la squadra.

