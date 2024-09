Il trequartista turco sarebbe scontento del minutaggio concessogli dal tecnico italiano e non è escluso che possa cambiare squadra.

Il caso di Arda Guler al Real Madrid si sta rivelando particolarmente emblematico. Questo giovane talento turco, acquisito con entusiasmo dal colosso spagnolo, si trova ad affrontare una realtà complessa, navigando tra aspettative elevate e la dura competizione interna che caratterizza le squadre di vertice.

La situazione

Ci sono parecchi interrogativi sulla gestione del suo talento da parte dell’allenatore Carlo Ancelotti. La controversia nasce dal confronto tra Guler e Lamine Yamal, con molti che si chiedono se il turco, ritenuto da alcuni più talentuoso, meriti meno opportunità dell’altrettanto giovane spagnolo. Nonostante le aspettative, Guler ha finora trovato poco spazio, sollevando dubbi sul sua utilizzo in campo.

Arda Guler

La prospettiva di un trasferimento

L’insoddisfazione del turco potrebbe portare a una svolta significativa nella prossima finestra di trasferimento. L’ipotesi di un prestito, magari con recompra simile a quella di Brahim Diaz verso il Milan, è apparsa come una soluzione percorribile. Questo scenario, secondo Inter Live vedrebbe l’Inter, da tempo interessata al giovane turco, pronta a offrirgli una nuova opportunità. Il club italiano vede in Guler un’opportunità conforme al suo modello di gestione e lo considera un rinforzo ideale per la linea d’attacco.

I tentativi di Ancelotti

Nonostante un inizio di stagione sotto le aspettative, con limitate presenze in campo, il Real Madrid crede molto nel ragazzo. Il tecnico italiano comunque sta cercando di testarlo in posizioni del campo diverse a dimostrazione di quanto crede in lui.

