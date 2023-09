Il 16 settembre il Milan affronterà l’Inter. Un derby francese con Giroud, Thuram e Pavard che potevano giocarlo con una maglia diversa

Il derby che sarebbe potuto essere ma di sicuro non sarà. Quello che andrà in scena il 16 settembre tra Milan e Inter vedrà protagonista una grande colonia francese: Maignan, Theo Hernandez, Kalulu e Giroud da una parte, Thuram e Pavard dall’altra.

Il caso vuole che questi ultimi due e l’attaccante del Milan avrebbero potuto giocare la stracittadina a maglie invertite. Come riportato da Calciomercato.com è ormai noto come Giroud sia stato vicinissimo all’Inter nel 2020, prima dell’addio al Chelsea e l’arrivo in rossonero. Pavard è stato immortalato in estate mentre si allenava con la maglia del Milan di Theo Hernandez, e lo stesso Giroud ha confermato di aver spesso parlato con Benjamin di Milano. Infine Thuram, soffiato dall’Inter ai cugini nel mese di giugno, dopo lo svincolo dal Borussia Monchengladbach.

The post Inter Milan: Giroud-Thuram-Pavard un derby che poteva giocarsi a maglie invertite appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG