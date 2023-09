Luis Enrique ha svelato la lista Champions League del Psg, prossima avversaria del Milan ai gironi. Assenti un big e un obiettivo di mercato

Il Psg, tra i prossimi avversari del Milan, ha presentato la lista UEFA per disputare la prima fase della prossima Champions League. Nessuna sorpresa:

Come riporta RMC Sport nella lista non c’è Marco Verratti. Il centrocampista italiano è stato fatto fuori dal tecnico spagnolo ed il suo passaggio in Qatar è ormai in piedi da diverso tempo. Fuori lista anche Ekitike, a lungo inseguito da Milan e non solo che rischia ora di restare al palo per almeno 6 mesi se non si dovessero trovare soluzioni. Presenti, invece, sia Kimpembe che Navas.

