Ci siamo, dopo quasi due settimane d’attesa il conto alla rovescia sta per terminare. Tra all’incirca due giorni Inter e Milan scenderanno in campo per il derby di Milano. Una sfida che promette gol e tanto spettacolo, ma soprattutto la possibilità di conquistare la vetta della classifica in solitaria.

Protagonista in campo però, oltre naturalmente i giocatori, sarà anche l’arbitro Simone Sozza. Per il fischietto della sezione di Seregno si tratta infatti della prima stracittadina milanese ed i riflettori di San Siro saranno quindi puntati su di lui. Attenzione dunque ai precedenti dell’arbitro con gli avversari dei nerazzurri.

Come riportato sulle colonne di Milannews24, il Diavolo ha sempre vinto con lui in campo: la prima fu per Milan-Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia della stagione 2021-22 (4 a 0 per i rossoneri), la seconda un Milan-Fiorentina del passato campionato (2-1 per i meneghini).

