Sorride l’Inter di Inzaghi, tra i 49 probabili convocati di Serie A per la prossima edizione della Coppa d’Africa nemmeno uno è nerazzurro

Buone notizie in arrivo per l’Inter di Simone Inzaghi. Come di consueto, anche quest’anno andrà in scena la tanto attesa Coppa d’Africa, competizione che vede appunto impegnati i giocatori provenienti dal continente africano e che abitualmente modifica (per il periodo relativo alla durata del torneo) gli equilibri nel nostro campionato.

Come riportato quest’oggi sulle colonne de L’Interista, la prossima edizione in programma andrà in scena dal il 13 gennaio fino all’11 febbraio 2024. A tal proposito, potrebbero essere addirittura 49 gli atleti del campionato nostrano ad essere convocati dai rispettivi Paesi. Tra le compagini orfane di calciatori africani e che quindi non saranno coinvolte dal torneo troviamo appunto l’Inter, oltre che Juventus e Lazio.

L’articolo Inter, sorride Inzaghi: la Coppa d’Africa non impegna i nerazzurri proviene da Inter News 24.

