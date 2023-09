Al termine di Inter-Milan, il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa ed ha risposto così alle domande

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha commentato così la pesante sconfitta subita dai propri ragazzi.

SORPRESO DELL’INTER? – «L’Inter è forte, non c’è sorpresa. Il risultato è troppo pesante e non c’è dubbio, però non dovevamo mollare. L’Inter è stata più brava e più scaltra negli episodi che potevano determinare il risultato. Dopo il 3-1 è diventato più difficile, ma non deve succedere: è un risultato pesante, che fa male, ma che ci aiuterà a migliorare».

SCUSA AI TIFOSI – «Io non sono tanto d’accordo su queste cose. Perché, secondo voi volevamo perdere il derby? Non ci siamo riusciti, e ovviamente siamo dispiaciuti. Secondo me devi chiedere scusa se hai voluto fare qualcosa di male. Abbiamo perso cinque derby, ci dispiace e cercheremo di fare meglio».

DIFFERENZE RISPETTO ALL’ANNO SCORSO – «Dipende dalle situazioni. A parte il primo gol, dove eravamo tutti piazzati e poi c’è stato quel mezzo fallo tra Thuram e Thiaw, gli altri sono stati quasi tutte ripartenza, tranne il rigore. Abbiamo commesso degli errori: non dipende dalle mezzali, ma dalle coperture preventive. Qualche rischio l’abbiamo corso, purtroppo non abbiamo gestito bene in transizione».

DAGLI ERRORI SI IMPARA – «È vero che siamo andati sotto dopo sette minuti, ma l’approccio è stato buono e anche la reazione al doppio svantaggio. Poi l’abbiamo rimessa in piedi, dopo di che è vero che sul 3-1 è diventato più pesante e questo si è sentito».

DIRIGENZA NELLO SPOGLIATOIO – «Sì, per stringerci insieme. Adesso abbiamo una partita importante e dobbiamo ripartire».

RECORD NEGATIVO – «Non devo giustificarlo, fa parte della storia. È un dato pesante, significativo, che volevamo cambiare ma purtroppo non siamo riusciti e l’Inter è stata più scaltra».

