Inzaghi prepara le scelte per il derby di ritorno: chi farà coppia con Lautaro Martinez? Lukaku scalpita, Dzeko resiste. Le idee in casa Inter

Inzaghi prepara la sua Inter per l’appuntamento più importante dell’anno.

Per l’undici titolare che scenderà in campo contro il Milan non dovrebbero esserci particolari sorprese in relazione alla formazione scesa dal 1′ in campo nell’andata, anche se non è da escludere qualche mossa a sorpresa. Lukaku freme visto anche il gran momento, ma Dzeko resta favorito per far coppia con Martinez contro il Milan.

L’articolo Inter-Milan, le ultime: Lukaku insidia Dzeko. Ecco il favorito proviene da Inter News 24.

