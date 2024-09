Paulo Fonseca potrebbe prendere una decisione clamorosa e portare in prima squadra un giovane di Milan Futuro per il derby. In un contesto di calcio ad alta tensione, dove la gloria passata dell’AC Milan sembra sfuggire come sabbia tra le dita, la stagione attuale si presenta già traballante sotto la nuova guida tecnica di Paulo […]

Leggi l’articolo completo Inter-Milan, mossa shock di Fonseca: dal Milan Futuro al derby!, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG