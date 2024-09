Il Milan potrebbe prendere una decisione clamorosa a poche ore dal derby contro l’Inter. Ecco cosa trapela in merito. In un clima di crescente pressione, il Milan attraversa un momento di profonda riflessione riguardante il suo futuro immediato e, in particolare, la guida tecnica della squadra. La posizione di Paulo Fonseca, attuale allenatore dei rossoneri, […]

Leggi l’articolo completo Shock Milan, Fonseca esonerato prima del derby! Pronto il sostituto, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG