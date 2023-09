Le parole di Beppe Galli per quanto concerne il derby di Milano tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli

Tramite Sportitalia, il procuratore Beppe Galli ha rilasciato qualche dichiarazione in vista del derby tra Inter e Milan.

LE PAROLE – «L’Inter ha grandissimo potenziale, ha una squadra completa. Nelle grandi squadre non ci sono panchinari: tutti possono giocare. Per il derby contro il Milan in questo momento sono favoriti».

