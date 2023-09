Rompere gli indugi e portare a casa il derby: l’Inter ha tra le mani il vero jolly offensivo. Marko Arnautovic pronto per sabato

Poco citato, ma al tempo stesso dotato di un talento importante per rompere gli indugi a partita in corso. Marko Arnautovic attualmente rappresenta ciò che potrebbe essere determinante in casa Inter per quanto concerne il derby.

Non si tratta soltanto di un classico numero 9, bensì di un giocatore in grado di aprire spazi e servire palloni interessanti: una roba molto speculare a ciò che faceva Edin Dzeko davanti. Il senso del goal? Sicuramente, anche se per i nerazzurri potrebbe dimostrarsi un jolly abbastanza interessante per il derby.

L’articolo Arnautovic, il vero jolly nerazzurro in vista di Inter-Milan. Ecco perché proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG