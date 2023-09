Le possibili soluzioni in casa Inter se Cuadrado non dovesse farcela per il derby di Milano. Chi scenderà sulla fascia

Per quanto l’Inter sia nettamente in vantaggio rispetto al Milan in ottica giocatori disponibili, dall’altra parte però Cuadrado rischia di non essere presente.

La domanda in questi casi sorge spontanea: chi potrebbe prendere il suo posto? Non bisogna dimenticarsi ne di un Dumfries (attualmente in forma) e anche Matteo Darmian comunque originario terzino di spinta.

L’articolo Inter-Milan, out Cuadrado? Le soluzioni in vista del derby proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG